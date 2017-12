Morre o estilista Ocimar Versolato

Um dos principais estilistas brasileiros, Ocimar Versolato morreu nesta sexta-feira, 8, em São Paulo, vítima de um aneurisma. Versolato tinha 56 anos e ganhou projeção internacional no mundo da moda por ter vestido celebridades internacionais como, por exemplo, Naomi Campbell e Devon Aoki. A informação foi confirmada pela sobrinha dele Yasmine Versolato, pelo Facebook.

Versolato viveu o auge de sua carreira na década de 90, quando assinou figurinos de famosos como o do cantor Ney Matogrosso, e das atrizes Sonia Braga, Betty Lago e Luiza Brunet.

O estilista, que começou sua carreira há 11 anos em Paris e, depois de sete anos na capital francesa, instalou-se no Brasil, mostra na obra um olhar crítico sobre o circuito da moda França-Brasil. Na capital francesa, foi o primeiro brasileiro a dirigir uma maison – a Lanvin-, no final dos anos 1990. Apesar de já ter sido ligado à alta-costura, o termo “maison” é associado à loja de grifes conhecidas, como Chanel e Gucci.

Em 2003, Versolato desenhou o símbolo do programa Fome Zero, uma das principais bandeiras do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O desenho do estilista estampou as camisetas da campanha.

Livro

Em 2005, o estilista lançou o livro “Vestido em Chamas”, no qual Versolato relatava bastidores do mundo fashion. Na obra, ele conta de situações embaraçosas passadas por um casal de estilistas brasileiros em Paris, fala de quando a a modelo Claudia Schiffer foi massacrada durante um desfile na Coreia e narra como foi o dia em que representantes de carros importados foram criticados por investir em moda.

“Ao pisar novamente aqui (Brasil), encontrei esboços de um provincianismo exagerado”, escreveu Versolato no livro de 203 páginas, editado pela Aleph. “Não sou como alguns estilistas daqui, que a cada estação copiam uma coleção e mantêm, entre si, o acordo tácito de não copiarem as mesmas grifes: um copia a Balenciaga, o outro a Comme des Garçons, o outro a Prada e o outro a Gucci.”

O velório ocorrerá neste sábado no Cemitério Municipal da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, cidade natal do estilista.