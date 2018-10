Com 12 músicas no top 10 ao longo de 2018, Drake bate recorde dos Beatles

O rapper Drake emplacou a sua décima segunda música no top 10 da lista Billboard Hot 100 só neste ano, com a canção MIA, em parceria com o porto-riquenho Bad Bunny. O marco fez com que Drake quebrasse um recorde dos Beatles de 1964, quando a banda inglesa alcançou onze hits no top 10 da mesma lista.

A Billboard Hot 100 reúne as canções mais vendidas ao longo da semana tanto em álbuns físicos, quanto em plataformas digitais. De acordo com a revista americana The Hollywood Reporter, Drake entrou para o ranking pela primeira vez neste ano em fevereiro, com a música God’s Plan, do seu álbum Scorpion, lançado em janeiro.

Em julho, o rapper ainda emplacou outras cinco canções na lista: Nonstop, I’m Upset, Emotionless, Don’t Matter to Me e In My Feelings – todas do mesmo disco.

Confira a lista completa de músicas de Drake no top 10 da Billboard Hot 100, de acordo com a data em que a canção chegou ao pico do ranking: