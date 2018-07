Drake quebra recordes no streaming com novo álbum ‘Scorpion’

Drake bateu os recordes de reprodução de música on-line com seu novo álbum, Scorpion, lançado na sexta-feira. O disco foi o mais ouvido nos dois principais serviços de streaming nas primeiras 24 horas.

No Spotify, o álbum obteve 132 milhões de reproduções no primeiro dia, tirando o recorde de Beerbongs and Bentleys, do rapper Post Malone, que registrou 79 milhões de reproduções no serviço em suas primeiras 24 horas quando foi lançado, em abril.

Já a Apple Music afirma que o novo trabalho do rapper obteve 170 milhões de reproduções, ficando em primeiro lugar na lista de mais ouvidos em 92 países.