Co-criadores de ‘Lost’ se desculpam, após relato de Evangeline Lilly

Os co-criadores da série Lost, JJ Abrams e Damon Lindelof, e os produtores executivos, Jack Bender e Carlton Cuse, divulgaram um comunicado em que pedem desculpas a Evangeline Lilly. A atriz, que interpretou Kate na produção, contou que se sentiu pressionada a fazer duas cenas de nudez para o programa e se queixou da forma machista como sua personagem foi tratada: de uma mulher independente, ela se transformou em uma perseguidora de homens.“Eu me senti humilhada. Eu tremia. E, ao fim, chorei muito”, contou sobre as gravações com nudez, em uma entrevista ao podcast The Lost Boys.

De acordo com o jornal britânico The Independent, os quatro homens disseram ter tentado contato com Evangeline depois de ouvir o relato. “Nós ainda não conseguimos conversar com ela, mas estamos profundamente arrependidos. Ninguém deveria se sentir inseguro em um trabalho. Ponto final”, escreveram no comunicado.

Evangeline Lilly relatou que a primeira cena de nudez parcial havia sido gravada na terceira temporada da série americana. Ela ainda contou que, na temporada seguinte, precisou ficar seminua outra vez. “Eu lutei o máximo que pude para ter a cena sob meu controle, mas falhei. Então, eu disse: ‘É isso, chega. Vocês podem continuar planejando, mas não vou fazer mais cenas do tipo. Não vou mais tirar minhas roupas por essa série’. E eu não tirei”, contou.