Evangeline Lilly diz que chorou após cena de nudez em ‘Lost’

Atualmente em cartaz com o filme Homem-Formiga e a Vespa, a atriz Evangeline Lilly ficou famosa em 2004, quando fez parte do elenco principal de Lost. Na pele de Kate, a atriz canadense conta agora que teve diversas crises em relação à evolução da personagem, e se sentiu ainda pior ao fazer cenas com nudez.

“Na terceira temporada, eu tive uma experiência ruim. Eu fui pressionada a fazer uma cena parcialmente nua, e eu senti que não tinha escolha”, conta em entrevista ao podcast The Lost Boys. “Eu me senti humilhada. Eu tremia. E, ao fim, chorei muito.”

Evangeline diz que, na temporada seguinte, outra cena exigia que ela ficasse seminua. “Eu lutei o máximo que pude para ter a cena sob meu controle, mas falhei. Então eu disse: ‘É isso, chega. Vocês podem continuar planejando, mas não vou fazer mais cenas do tipo. Não vou mais tirar minhas roupas por essa série’. E eu não tirei”, conta.

A atriz revela que, desde então, recusa todo roteiro que traga cenas de nudez. “Eu trabalho com isso há quinze anos, então sei como funciona. Hoje estou mais forte para não passar por experiências desconfortáveis.” Evangeline ainda garante que não tem nada contra nudez no cinema e na TV, mas diz que não se sente confortável e segura para isso. “Tenho sorte, pois hoje estou em uma posição privilegiada, em que posso ser seletiva. Já alcancei um lugar bom, e sinto tristeza por outras mulheres que ainda não podem escolher e lutar contra essa indústria.”

A jornada de Kate, de mulher forte e independente, para eixo do triângulo amoroso entre os personagens Jack e Sawyer, também a deixou irritada. A atriz afirma que chegou a jogar roteiros contra a parede em momentos de crise. “No começo, ela era legal. Depois, ficou previsível e sofrível. Ela passou de alguém que tinha sua própria história para alguém que ficava perseguindo homens pela ilha. Isso me irritou muito”, diz. Apesar dos pesares, Evangeline ficou até o final da série, que encerrou sua trama em 2010.