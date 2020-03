Chitãozinho e Xororó apoiam movimento para cantar ‘Evidências’ na janela

View this post on Instagram

Galera, recebemos de diversas pessoas sobre cantar Evidências hoje na janela, às 19 horas! E é claro que apoiamos e vamos participar também, hehe!🤠 Então estamos aqui convocando cada um de vocês para cantar #EvidênciasNaJanela 🎶 Marque aqui seus amigos, vizinhos e família para participarem também! Ah! E não esqueça de marca o nosso perfil @chxoficial e a hashtag #EvidênciasNaJanela que estaremos de olho e vamos repostar, hein?! Vamos todos?!