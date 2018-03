Carro de MC que partiu ao meio estava em alta velocidade

O carro de luxo de MC Brisola, que partiu ao meio ao bater contra um poste na Rodovia Fernão Dias nesta segunda-feira, estava acima da velocidade permitida no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o velocímetro do veículo – um camaro branco — marcava 165 km/h no momento da batida, mais que o dobro da velocidade máxima da via, de 80 km/h.

O velocímetro ficou congelado perto dos 170km/h após a batida, em uma via que a velocidade máxima é 80kmh

O acidente aconteceu por volta das 3h30 da madrugada desta segunda-feira, 26. O motorista, Phellipe Miranda, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Silas Santos Rodrigues, o MC Brisola, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Geral de Guarulhos, mas já recebeu alta.

O Camaro era tema frequente de posts do MC nas redes sociais. Na noite do último domingo, ele publicou fotos nos stories (ferramente que disponibiliza fotos e vídeos por apenas 24h) imagens dele dirigindo o carro e bebendo. A publicação foi excluída após o acidente.

MC Brisola posta foto em suas redes sociais exibindo o carro novo, um Camaro branco, da Chevrolet

Horas antes da batida, MC Brisola publica foto de bebidas em seu Stories, do Instagram