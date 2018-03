Arábia Saudita derruba sete mísseis do Iêmen e deixa um morto

As defesas aéreas da Arábia Saudita abateram sete mísseis balísticos disparados pela milícia iemenita houthi no domingo. Destroços mataram um homem, a primeira morte na capital durante a campanha militar de três anos da coalizão liderada pelos sauditas no Iêmen.

Forças sauditas destruíram três mísseis sobre o nordeste da capital Riad pouco depois da meia-noite, além de outros lançados contra as cidades de Najran, Jizan e Khamis Mushait, no sul do país, disse a coalizão em um comunicado reproduzido pela agência estatal de notícias SPA.

Destroços dos mísseis caíram sobre uma casa de Riad, matando um morador egípcio e ferindo outras duas pessoas, informou o porta-voz da coalizão, coronel Turki al-Malki, de acordo com a agência. Segundo o coronel, os foguetes foram lançados “aleatoriamente contra áreas civis e povoadas”.

“Esta ação inimiga e aleatória por parte do grupo dos houthis apoiados pelo Irã demonstra a continuação do apoio do regime iraniano à associação armada dos houthis, com o objetivo de ameaçar a segurança do reino saudita e a segurança da região e internacional”, ressaltou o porta-voz militar. “O que as milícias houthis fizeram representa um perigoso desenvolvimento da guerra das organizações terroristas e dos países que patrocinam o terrorismo, como o regime iraniano”.

Repórteres da Reuters em Riad ouviram vários estouros e viram fumaça no ar. Outra testemunha disse ter visto um grande clarão acompanhado de explosões adicionais. No bairro de Al-Malqa, agentes de emergência se reuniram perto de uma cratera no solo e inspecionaram vidros estilhaçados nas casas próximas.

Os Estados Unidos, que fornecem apoio à coalizão, disseram em um comunicado do Departamento de Estado que condenam os ataques com mísseis e apoiaram o direito da Arábia Saudita de se defender de tais ameaças.

O ataque assinalou a terceira vez em cinco meses que mísseis sobrevoaram a capital do reino. Os houthis estão intensificando os esforços para demonstrar que conseguem atacá-la e ameaçaram atiçar uma rivalidade regional entre o Irã e a Arábia Saudita.

O ataque coincide com o terceiro aniversário da intervenção da coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita na guerra do Iêmen, que generalizou o conflito e provocou a pior crise humanitária do mundo no ano passado.

Nos últimos meses, o lançamento de mísseis por parte dos rebeldes contra o território saudita se tornou uma prática habitual, mas em poucas ocasiões os projéteis chegaram até Riad.

A Arábia Saudita culpa o Irã pelas ações dos houthis, acusando o país de ameaçar a segurança nacional saudita e de apoiar grupos xiitas armados na região.

(Com Reuters e EFE)