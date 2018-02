Carnaval: Sabrina e Viviane Araújo lideram comentários no Twitter

Sabrina Sato e Viviane Araújo foram as celebridades mais comentadas no Twitter durante os dois dias de desfiles da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na primeira noite de apresentações do Grupo Especial, Sabrina Sato, Juliana Paes e Gretchen dominaram os comentários na plataforma. Já na segunda, Viviane Araújo, Jojo Todynho e Pabllo Vittar estiveram entre os destaques das escolas mais comentadas na rede.

Sabrina desfilou pela Gaviões da Fiel, em São Paulo, e pela Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A apresentadora ainda causou nas redes sociais com o look do último dia de folia ao usar uma coleira com o nome do noivo, Duda Nagle, uma homenagem à fantasia eternizada por Luma de Oliveira na Tradição, há 20 anos.

Viviane Araújo se destacou neste ano ao desfilar pela Mancha Verde em São Paulo com uma roupa de índia. No Rio, a morena ainda se vestiu como faraó para representar a Salgueiro na avenida. Nas duas noites em que desfilou, o nome de Viviane foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

A segunda noite de desfiles na Marquês de Sapucaí foi o motor do Twitter nos dois dias de Carnaval no Rio. O momento mais comentado foi quando uma multidão entrou na avenida e seguiu o fim do desfile da Beija-Flor cantando o enredo da escola, às 5h20 desta quarta-feira.

O segundo pico de comentários foi à 1h40 da madrugada desta terça-feira, quando Viviane Araújo entrou na avenida como rainha de bateria da Salgueiro. E o terceiro foi à 0h01, quando o desfile da Portela chegou ao fim e os espectadores rasgaram elogios à escola.