Canal de Mara Luquet terá jornal diário sobre economia com Thais Heredia

O MyNews, canal de jornalismo de Mara Luquet e Antonio Tabet no YouTube, vai lançar na primeira semana de julho o programa Dinheiro na Conta, um jornal sobre economia. No final da tarde de segunda a sexta-feira e direto da Bolsa de Valores, Thais Heredia, que saiu da GloboNews em dezembro passado e estreou no MyNews em março com um programa de entrevistas com empresários, vai tratar das notícias econômicas do dia e conversar com colunistas.

Os colunistas serão a própria Mara, que vai falar de finanças pessoais, Larissa Santana, ex-editora de economia do Jornal da Globo, Ana Carla Abrão Costa, responsável por tratar de contas públicas e questão fiscal, Sérgio Werlang, ex-diretor do Banco Central, e Teco Medina, consultor financeiro e apresentador da rádio CBN. A cada dia, um colunista aparecerá no programa.

A direção do programa será de Nelson Garrone, ex-diretor do Em Pauta, da GloboNews, e a produção de Renata Colombo, ex-CBN.

Copa da Rússia

O MyNews também terá uma cobertura discreta da Copa do Mundo da Rússia. Mariliz Pereira Jorge, que já integra o time do programa Segunda Chamada, do canal, vai acompanhar o mundial e fazer uma cobertura concentrada em temas comportamentais.