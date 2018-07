Caçula dos Kardashian pode se tornar a mais jovem bilionária da história

A irmã caçula de Kim Kardashian, Kylie Jenner, poderá se tornar a bilionária mais jovem de todos os tempos. A socialite e empresária estampa a capa da edição de agosto da revista americana Forbes, divulgada nesta quarta-feira, em que fala da criação da sua marca de cosméticos e outras parcerias que a fizeram alcançar uma fortuna de 900 milhões de dólares.

Com 20 anos de idade e quase 111 milhões de seguidores no Instagram, Kylie criou uma marca de maquiagem, a Kylie Cosmetics, há dois anos, com apenas um kit para os lábios, vendido a 29 dólares. A partir daí, ganhou notoriedade por suas linhas de batom e gloss e foi aumentando a variedade de produtos. Hoje, a empresa vale cerca de 800 milhões de dólares, de acordo com a publicação americana, e Kylie é sua única dona.

Na sua conta pessoal, ainda se derramam — para não dizer que pingam, porque seria inexato — os milhões recebidos pela caçula por sua participação nos realities da família Kardashian no canal de televisão E!, pelos contratos de publicidade e pelas linhas de produtos lançadas em parceria com marcas como Puma e PacSun.

Kylie Jenner na capa da Forbes Kylie Jenner na capa da Forbes

A fortuna estimada em 900 milhões a fez entrar para o ranking America’s Richest Self-Made Women, lista das maiores fortunas obtidas por mulheres nos Estados Unidos. Para efeito de comparação, a irmã Kim Kardashian tem apenas 350 milhões de dólares hoje.

Se a Kylie Cosmetics seguir crescendo na mesma proporção, a socialite deve se tornar a mais jovem bilionária da história. Atualmente, o posto é de Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, que conseguiu o feito aos 23 anos.

O que mais impressiona é como Kylie lida com toda a fortuna: ela possui apenas doze funcionários. Todo o processo de produção e expedição dos cosméticos é feito por outras empresas contratadas. A divulgação é feita, massivamente, através das redes sociais. Kylie usa o Instagram diariamente para divulgar os produtos da marca.

No último ano, no entanto, Kylie diminui a frequência nas aparições. O motivo foi revelado em fevereiro, com o nascimento da primeira filha da socialite, Stormi Webster, fruto do relacionamento com o rapper Travis Scott.

O início

Filha da empresária Kris Jenner e da socialite transexual Caitlyn Jenner (antes conhecida como Bruce), Kylie tinha apenas dez anos quando foi ao ar o primeiro episódio do reality show Keeping up with the Kardashians, que acompanha o cotidiano da família americana.

Em 2014, fãs começaram a notar o aumento nos lábios de Kylie. Em 2015, ela revelou que tinha feito preenchimentos. No ano seguinte, encomendou 15.000 kits labiais com um investimento de 250.000 dólares e assim nasceu a Kylie Cosmetics. No último domingo, ela fez uma postagem no Instagram, afirmando que parou com os preenchimentos labiais.