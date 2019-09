Cabeleireira recebeu 24 mil reais de Millie Bobby Brown pelo novo cabelo

Quem viu as madeixas mais naturais e compridas da atriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, não imagina o sufoco que ela passou alguns dias antes. O resultado do cabelo “abrasileirado” da jovem americana é da cabeleireira Dafne Evangelista, uma brasileira nascida em São Paulo, mas que cresceu em Goiânia, e que há 11 anos mora em Miami.

Millie chegou até Dafne por meio de uma outra famosa, a supermodelo Elle Mcpherson, que não deixa outra pessoa, além de Dafne, tocar em seu cabelo nos últimos dois anos. A Eleven de Stranger Things estava hospedada na casa de Elle passando férias. Ela ficou quatro meses gravando a próxima temporada da série de sucesso da Netflix e está tirando dois meses de férias.

Durante o período de gravação, Millie não pode mudar nada em seu cabelo. Então usou as férias para ousar. “Ela queria um penteado que ela gostasse de usar, que não a lembrasse do personagem”, diz Dafne. Porém, ela ousou demais. Antes de chegar na brasileira, Millie tingiu o cabelo com outro cabeleireiro famoso em Miami que a deixou com um cabelo platinado. A atriz não gostou nada e implorou a Dafne para corrigir a coloração e deixar as madeixas mais longas. “Eu nem sei explicar a cor que o cabelo dela estava. Era muito anos 80, não condizia com a idade e a jovialidade dela”, explica a cabeleireira.

Enquanto a atriz estudava pelo computador (ela faz homescholling – ensino doméstico), mexia em suas redes sociais e cantava Lady Gaga intercalado com Ariana Grande, a cabeleireira tirava a coloração pesada, deixava os tons mais claros e alongava o cabelo de Millie. “Nós jantamos juntas, ela pediu um frango à parmigiana, e assistimos ao Emmy. Foi bem legal porque ela sabia várias coisas e babados dos atores e atrizes que eu nunca imaginei”. Gaba-se Dafne que acabou manchando o moletom da atriz com um descolorante. “Morri de vergonha”, se diverte a cabeleireira. O valor do cabelo ficou na faixa dos 6 mil dólares – cerca de 24 mil reais.

Dafne, tem 34 anos e é formada em direito, mas nunca seguiu carreira na magistratura. A mãe dela também é cabeleireira o que fez a filha querer seguir os mesmos caminhos da mãe. Ela mora há 11 anos em Miami e tem um salão especializado em cabelos femininos há cinco. Entre suas clientes estão: Marina Ruy Barbosa, Anitta, Sophia Abrahão, Sonia Braga, Karen Martinez, Olivia Culpo, entre outras.

“Eu fico feliz com o meu sucesso aqui, porque além de ser estrangeira eu sou mulher. No Brasil nós não vemos muitas cabeleireiras prosperando pois há muita competição. As mulheres acham que só há um espaço, mas o mundo é gigante”, diz Dafne.

Apesar da extensa lista de famosas, Dafne diz que ficou assustada com a quantidade de seguidores que invadiu seu Instagram nos últimos dias. Foram mais de quatro mil seguidores que começaram a curtir e comentar em todos os posts dela. “Você já pode morrer, tocou na Millie”, escreveu um.

Hoje, Dafne não diz que ela e Millie sejam amigas, apenas conhecidas. Mas as duas não param de fofocar, ou melhor, conversar trocar vídeos, fotos e fazer piadas pelo Whatsapp. A atriz prometeu voltar a tratar os cabelos com a brasileira.