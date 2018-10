Bebê de Harry e Meghan chegará ao trono? Como fica linha de sucessão

A família real britânica vai ganhar um novo membro ilustre. Príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram nesta segunda-feira que estão esperando o primeiro filho, que deve nascer entre abril e maio de 2019. O novo herdeiro, ou herdeira, contudo, dificilmente chegará ao trono. Ele vai ocupar a sétima posição na linha sucessória, logo após o pai, Harry, que atualmente está em sexto.

A linha de sucessão é definida de acordo com a descendência da atual monarca. Após a rainha Elizabeth II, quem deve assumir o trono é seu filho primogênito, seguido pelos filhos dele. Sendo assim, antes do marido de Meghan, estão na fila pelo título de rei ou rainha da Inglaterra o príncipe Charles, seguido pelo príncipe William, e os três filhos dele com Kate Middleton: George, Charlotte e Louis. Só depois deles que Harry, o segundo filho de Charles, poderia ser rei.

A permanência de Charlotte como quarta na linha de sucessão só foi possível graças a uma mudança nas regras, determinada pelo Ato de Sucessão de 2013. Antes, os homens tinham preferência na linha sucessória e, portanto, o nascimento de um irmão o colocaria acima de sua irmã. A rainha Elizabeth só assumiu o trono após a morte de seu pai porque este não possuía filhos homens. Agora, mulheres e homens possuem as mesmas prioridades, fazendo com que Louis não passe na frente de Charlotte.