Band confirma Joel e Netinho em programa de Datena

Com a saída de José Luiz Datena (DEM) para se candidatar ao Senado, a Band precisou fazer algumas mudanças no programa que o apresentador comandava aos domingos na emissora desde abril. Para começar, o nome de Datena foi retirado do título da atração, que se chamava Agora É com Datena.

Segundo a assessoria de imprensa da Band, o programa será dividido em duas partes, cada uma com um nome: Agora É Domingo e Brasil da Gente. A primeira parte, voltada ao jornalismo, será apresentada pelo filho de Datena, Joel Datena. Já a segunda, que vai se concentrar no mundo do entretenimento, será comandada pelo cantor Netinho de Paula.

Datena lançou sua candidatura nesta quinta-feira. No evento, disparou críticas ao sistema de segurança do Estado de São Paulo, recusou-se a responder perguntas dos jornalistas presentes, afirmando que estava de luto pelo empresário Toninho Buonerba, que morreu na quinta, e falou sobre o rompimento do contrato com a Record, citando o bispo Marcos Pereira, presidente nacional do PRB e integrante da chapa de Datena, mas que estava ausente no evento. “Toda vez que dei minha palavra, eu cumpri. Se não cumpri, eu paguei. E paguei caro. Não sei se é por isso que o cara do PRB não está aqui, mas eu paguei a conta da Record”, disse.