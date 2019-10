‘Avenida Brasil’ tem melhor estreia do ‘Vale a Pena’ em 10 anos

Na tarde desta quinta-feira 7, a novela Avenida Brasil (2012) voltou às telas da Globo pelo Vale a Pena Ver de Novo. Nas redes sociais, telespectadores ansiosos colocaram Avenida Brasil na liderança dos assuntos mais comentados do Twitter antes mesmo do início do primeiro capítulo – até o final da exibição, foram mais de 100 mil citações ao programa. A novela chegou a atingir 24,1 pontos de audiência, a maior para uma estreia do Vale a Pena Ver de Novo nesta década.

Além do título da novela, personagens e atores queridos pelo público emplacaram os trending topics. Não teve para mais ninguém: 13 dos 19 assuntos mais comentados na rede estavam relacionados à trama de João Emanuel Carneiro.

Para entrar no clima da atração, a Globo encerrou a Sessão da Tarde – exibida logo antes do Vale a Pena Ver de Novo – com uma imagem congelada de Malévola, assim como fazia com os personagens da novela ao final dos capítulos.

Apesar do sucesso, o folhetim não foi a primeira opção da emissora, que inicialmente reprisaria Êta Mundo Bom!. A Globo, porém, foi pega de surpresa pelo clamor popular – e teve de se emendar. A decisão se deu depois que um movimento de repúdio fez a trama de Walcyr Carrasco ficar entre as hashtags mais comentadas no país. Uma enquete de VEJA sobre as preferências do público – realizada logo após as movimentações nas redes sociais – apontou que mais de 27% dos expectadores tinha Avenida Brasil como favorita à reprise, quase o dobro dos 14% registrados por América (2005), segunda colocada. Veja ainda apurou que Carminha é a queridinha do público disparado – 68% dos votantes elegeu a personagem de Adriana Esteves como favorita.

Confira algumas reaçõe do twitter à volta da novela:

VCS TEM NOÇÃO DE QUE CONGELARÃO A MALÉVOLA

A MALÉVOLAAAAA

EM PLENO HORÁRIO NOBRE DA TV BRASILEIRA ANTES DE AVENIDA BRASIL#AvenidaBrasil pic.twitter.com/P7DghQobNI — AHHHH GUUILHERME (@Gui_Carvalhu) October 7, 2019

carminha

rita

tufão

jorginho

leleco

muricy

suelen, roni e leandro

cadinho

noêmia, verônica e alexia

adauto

mae lucinda

nilo e seu hihihihi

max

zezé cantando "eu quero ve tu me chama de amendoim" hoje avenida brasil esta de volta veremos esses personagens mais uma vez na tv — мe cнaмa de нarry poнa (@_wesleyalvs) October 7, 2019

Primeiro capítulo de avenida brasil conseguiu reunir o twitter em plena segunda feira, não esperava menos da melhor novela da tv brasileira #AvenidaBrasil pic.twitter.com/CvjB4q83pz — alycia (@srtalycia_) October 7, 2019