‘Avenida Brasil’ é trama que público quer rever; vote no melhor personagem

A Globo foi pega de surpresa pelo clamor das redes sociais – e teve de se emendar. A emissora acaba de voltar atrás na escolha de Êta Mundo Bom! para ser a próxima novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Coincidentemente, a decisão se deu depois que um movimento de repúdio fez a trama de Walcyr Carrasco ficar entre as hashtags mais comentadas no país. Enquete de VEJA sobre as preferências do público – cujo resultado você pode conferir abaixo – apontou que a simpatia dos espectadores recai, disparado, por Avenida Brasil (2012). E a emissora agora se mostrou sintonizada com o desejo da torcida: anunciou que o folhetim de João Emanuel Carneiro tomará o lugar de Êta Mundo Bom!.

Diante da revolta das redes sociais, VEJA lançou a enquete na quinta-feira 12 para saber qual novela deveria ser reprisada na faixa nostálgica da emissora. No sábado (14), dia em que a Globo confirmou o nome do folhetim, a trama de João Emanuel Carneiro já registrava mais de 25% dos votos. Nesta segunda-feira 16, o resultado foi ainda mais expressivo: com quase 30% dos votos, Avenida Brasil (2012) ficou muito à frente nas preferências. América (2005), de Glória Perez, ficou em segundo lugar com 14% dos votos, seguida de O Beijo do Vampiro (2002), de Antonio Calmon, com 13%.

Quem não sente saudades de dançar “Kuduro” nas aberturas, ou das artimanhas de Carminha, das vinganças de Nina, das trapalhadas de Leleco e das fofocas de Zezé? O folhetim voltará à grade da Globo em outubro. E VEJA, agora, quer saber quem deixou mais saudades e merece ser escolhido como personagem favorito de Avenida Brasil. Já sabe em quem votar?

Confira o resultado completo da enquete

Avenida Brasil – 27,4%

América – 14,1%

O Beijo do Vampiro – 13%

Amor à Vida – 12,7%

A Favorita – 11,7%

Fina Estampa – 5,9%

Torre de Babel – 5,8%

Porto dos Milagres – 5,3%

Kubanacan– 4,1%