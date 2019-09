Para internautas, novela ‘Êta Mundo Bom’ não vale a pena ver de novo

A Globo definiu nesta quinta-feira, 12, que a novela Êta Mundo Bom (2016) será a substituta de Por Amor (1997) no Vale a Pena Ver de Novo. O problema é que os noveleiros de plantão não gostaram muito da escolha da emissora e foram reclamar nas redes sociais. A Hashtag com o nome da novela já é um dos assuntos mais comentados do momento no Twitter.

todo mundo odiando a reprise de êta mundo bom (essa eu não quis ver nem quando estreou) pic.twitter.com/VXMbukfYQD — eve da villanelle (@embettz) September 12, 2019

Os usuários reclamam que a novela é recente e que ainda não deixou saudades no público em geral. A trama de Walcyr Carrasco foi ao ar originalmente em 2016 e contava a história de Candinho (Sergio Guizé), órfão caipira que parte para a cidade grande após ser expulso da fazenda onde foi criado. A sorte do rapaz muda quando descobre que é na verdade o único herdeiro da rica Anastácia, interpretada por Eliane Giardini.

Débora Nascimento, Bianca Bin, Flávia Alessandra e Eriberto Leão são outros nomes que fazem parte do elenco.

Êta Mundo Bom é responsável pela maior média de audiência da Globo no horário das 18 horas nesses últimos dez anos e agora terá a complicada missão de manter os 20 pontos de audiência que Por Amor tem dado nas últimas semanas.

Entre as novelas exibidas no Vale a Pena Ver de Novo, Avenida Brasil foi a mais aclamada pelo seu retorno.

Confira o que os internautas estão dizendo sobre a nova escolha da Globo para o programa.

"eta mundo bom" nãoooooo🙄 eu estou esperando a reprise QUE REI SOU EU? pic.twitter.com/ylWATL2nEO — Coelho Hopyth (@coelhohopyth) September 12, 2019

É até bom que a Globo vai reprisar eta mundo bom no lugar de #PorAmor. Talvez agora eu crie vergonha na cara e estude durante a tarde já que não vou mais assistir novela hahahah — karol 🐝 (@smoakqueenx) September 12, 2019

Eu aqui esperando VAMP, O Beijo do Vampiro ou Pé na Jaca e eles escolhem Eta Mundo bom…#QuintaDetremuraSDV pic.twitter.com/zWNCRg7hvX — Mauricio Cerqueira (@MauricioC_CRVG) September 12, 2019

ele esperava chocolate com pimenta, alma gêmea… vai receber eta mundo bom pic.twitter.com/UPDmOvYWNj — Ⓙⓐⓥⓘⓔⓡ #FEELSPECIAL #DontCallMeAngel (@sweetenerforEd) September 12, 2019

Etâ Mundo Bom No vale a pena ver de novo 😒 pic.twitter.com/ITl3gcr78C — Dennis Nagle (@Dennisnagle7) September 12, 2019

Eu esperando fina estampa e eles me colocam Eta mundo bom pic.twitter.com/UBDyaMDrCq — 𝓓𝓮𝓼𝓽𝓲𝓷𝔂 𝓑𝓵𝓾𝓱𝓮𝓷 (@SrtaBauer_) September 12, 2019

Bom dia!!! Não acredito que vão passar Eta mundo bom no #ValeAPenaVerDeNovo depois do ícone por amor!!! Tantas novelas boas e mais antigas… na real poderia passar avenida brasil fixo a vida toda nas novelas da tarde que eu não ia reclamar! pic.twitter.com/WrUFMD6Rn0 — Betinha🎗 (@fauzekaysar) September 12, 2019