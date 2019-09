Enquete: qual novela merece repeteco no ‘Vale a Pena Ver de Novo’?

A Globo definiu nesta quinta-feira 12 que a novela Êta Mundo Bom (2016) será a substituta de Por Amor (1997) no Vale a Pena Ver de Novo. Previsto para estrear na tradicional faixa nostálgica das tardes em setembro, o folhetim terá a difícil tarefa de manter os 20 pontos de audiência que Por Amor (1997) tem alcançado, em média, nas últimas semanas.

Quem não gostou muito da decisão da emissora foram os noveleiros de plantão nas redes sociais. A história do jovem órfão caipira Candinho (Sergio Guizé), que parte para a cidade grande após ser expulso da fazenda onde foi criado e descobre que é herdeiro de uma grande fortuna, caiu no gosto dos brasileiros e foi a novela responsável pela maior média de audiência da Globo no horário das 6 horas nos últimos dez anos. Ainda assim, registrou-se uma avalanche de posts criticando a escolha. Aparentemente, o público acha que a trama de Walcyr Carrasco ainda está fresca demais na memória para já merecer um repeteco.

Diante da revolta dos noveleiros da web, VEJA criou uma enquete para o público escolher qual deveria ser a próxima reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Você tem um palpite? É só votar: