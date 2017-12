Ator nega ter deixado ‘Transparent’ após acusação de assédio

O ator Jeffrey Tambor disse, por meio de um porta-voz, que não deixou o elenco da série da Amazon Transparent apesar de ter divulgado um comunicado em novembro afirmando que “não conseguia ver como poderia voltar a Transparent” após ser acusado de assédio sexual por duas colegas.

Ao jornal The New York Times, o porta-voz do ator afirmou: “O que ele disse foi que por causa da atmosfera tóxica e a politização no set de filmagem, é muito difícil para ele enxergar como ele poderia voltar. Mas nenhuma decisão para o ano que vem foi tomada, nem por Jeffrey e nem pela Amazon”.

No começo de novembro, uma assistente acusou o ator de assédio. Alguns dias depois, a atriz Trace Lysette também alegou ter sido assediada por Tambor, que negou as acusações. A Amazon, que distribui a série, afirmou que estava conduzindo uma investigação sobre o caso.

Em seguida, o ator divulgou um comunicado que dizia: “Este não é mais o trabalho que eu topei fazer há quatro anos. Eu já deixei claro estar arrependido caso alguma das minhas ações tenha sido interpretada erroneamente como uma agressão. Mas a ideia de que eu assediaria alguém é totalmente mentirosa. Dado o clima político que tomou o set, não vejo como posso voltar a Transparent”.