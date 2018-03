Anitta deleta postagem sobre Marielle Franco após críticas

Anitta apagou a postagem em homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada a tiros na última semana, junto com o motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. A cantora já havia alterado o texto da legenda para um emoji (imagem) de um coração partido, no lugar de um textão em que justificava seu silêncio sobre Marielle, mas, no final, acabou deletando todo o post do seu Instagram.

Na postagem inicial, publicada na segunda-feira, Anitta usou uma foto do protesto que começou em frente ao Masp, em São Paulo, pedindo justiça pela morte da vereadora. No texto, ela justificou sua ausência entre os artistas que se manifestaram contra a tragédia. “Eu ia fazer um post daqui a um tempo, que era quando eu achava que faria sentido pra mim. Mas não tive muita paciência para aturar o ódio gratuito dos internautas até lá”, afirmou.

A cantora vinha recebendo críticas por não se pronunciar sobre a morte da vereadora. Depois da cantora Katy Perry parar o próprio show para receber a irmã e a filha de Marielle e fazer um minuto de silêncio, no Rio de Janeiro, as cobranças sobre Anitta aumentaram ainda mais.

“A favela para você só é boa quando é para lucrar, Anitta”, escreveu um usuário da rede social. “Ela se apropria das bandeiras de luta para fazer dinheiro e mais nada. É hipocrisia”, complementou outro.

No texto original, a cantora ainda citou mortes como o assassinato da juíza Patricia Acioli e do menino João Hélio, antes de finalizar: “Se ela não fosse feminista como eu, também teria meus sentimentos, se não fosse favelada como eu, também teria meus sentimentos. De esquerda, direita, hétero, gay, pecador, religioso, o que for… Ninguém merece morrer”.

Confira o texto original publicado pela cantora: