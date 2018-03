Katy Perry recebe irmã e filha em homenagem a Marielle no Rio

Katy Perry prestou uma homenagem à vereadora Marielle Franco, morta a tiros no Rio de Janeiro junto com o motorista Anderson Gomes, na última quarta-feira. A cantora americana recebeu no palco a irmã e a filha de Marielle, Anielle Silva e Luyara Santos, durante o show na Praça Apoteose, no Rio de Janeiro, neste domingo.

Com uma foto de Marielle projetada no telão, Katy ficou entre as duas mulheres e pediu um momento de silêncio. A irmã de Marielle agradeceu ao apoio do público e afirmou: “Estamos recebendo milhares de mensagens. Obrigada por esse momento, a gente espera justiça. Marielle, presente. Anderson, presente”.

Katy Perry ainda cantou a música Unconditionally com a imagem de Marielle projetada ao fundo. A cantora americana encerrou a passagem pelo Brasil com o show no Rio de Janeiro, depois de se apresentar em Curitiba e em São Paulo. Agora, ela segue para Lima, no Peru, e depois para Tóquio.