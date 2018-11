Você saberia responder à questão de química mais fácil do Enem 2018?

Entre as questões aplicadas na prova de química neste domingo, 11, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 uma foi considerada muito fácil pelo professor João Lisberco, do Anglo Vestibulares.

Confira abaixo se você conseguiria respondê-la:

A identificação de riscos de produtos perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e realizada por meio da sinalização composta por um painel de segurança, de cor alaranjada, e um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme determina a legislação, permitem que se identifique o produto transportado e os perigos a ele associados. A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada em um caminhão.

–

Os três algarismos da parte superior do painel indicam o “número de risco”. O número 268 indica tratar-se de um gás (2), tóxico (6) e corrosivo (8). Os quatro dígitos da parte inferior correspondem ao “número ONU”, que identifica o produto transportado.

Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde à substância:

A) Eteno (C2H4)

B) Nitrogênio (N2)

C) Amônia (NH3)

D) Propano (C3H8)

E) Dióxido de carbono (CO2)

Apesar de extensa, a questão era simples: “Bastava interpretar o que o texto pedia, que era um gás tóxico. Lendo isso, dá para saber que a resposta correta é, sem dúvidas, amônia, alternativa C”, afirma o professor.