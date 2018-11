Enem 2018: Confira gabarito extraoficial do segundo dia de prova

Estudantes fizeram neste domingo, 11, o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018. Os vestibulandos responderam noventa perguntas das áreas de matemática e ciências da natureza. Abaixo, o gabarito extraoficial deste segundo dia de prova. As questões estão sendo respondidas pelos professores do Anglo Vestibulares, parceiro de VEJA nesta cobertura. A correção se iniciará pela prova azul.

O gabarito oficial do Enem 2018 será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até 14 de novembro. Já o resultado deverá sair no dia 18 de janeiro de 2019.