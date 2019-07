Inscrições para Fies do segundo semestre terminam nesta segunda

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2019 se encerram às 23h59 desta segunda-feira, 1º. O programa oferece financiamento para cobrir os custos das mensalidades de instituições privadas de ensino superior. A segunda edição do ano oferta 46.660 vagas em universidades — no primeiro semestre, foram oferecidas 53.400 oportunidades.

Em uma simulação, a redação de VEJA não encontrou lentidão para efetuar o cadastro na manhã desta segunda. Para participar do programa, o candidato precisa ter realizado alguma edição do Enem a partir de 2010, com uma média de 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação. Estudantes que já tenham concluído o ensino superior também podem se inscrever, caso não tenham nenhuma dívida de financiamento com o Fies.

O programa oferece duas modalidades. A primeira é financiamento a juro zero para os estudantes que tiverem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. A segunda é a P-Fies, destinada aos estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. A modalidade funciona com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento e com recursos dos bancos privados participantes.