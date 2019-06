Estão abertas as inscrições para Fies do segundo semestre de 2019

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2019 foram abertas nesta terça-feira, 25, e os candidatos têm até 1º de julho para fazer o cadastro. O programa oferece financiamento para cobrir os custos das mensalidades de instituições privadas de ensino superior.

O Fies oferece duas modalidades. A primeira é financiamento a juro zero para os estudantes que tiverem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. A segunda é a P-Fies, destinada aos estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. A modalidade funciona com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento e com recursos dos bancos privados participantes.

Pode participar do programa o candidato que tenha realizado alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com uma média de 450 pontos em todas as provas e nota acima de zero na redação. Estudantes que tenham concluído algum curso de ensino superior também podem se inscrever, caso não tenham nenhuma dívida de financiamento com o Fies.

As inscrições são feitas pelo site oficial do programa. Informando o CPF e a data de nascimento, o sistema localizará o resultado do Enem. Caso o candidato tenha a pontuação mínima exigida, é possível dar continuidade ao cadastro. Os resultados das duas modalidades serão divulgados no dia 9 de julho. Para o Fies, haverá chamada regular e lista de espera. No P-Fies, há apenas chamada única.

Confira o cronograma abaixo:

Inscrições: 25 de junho a 1º de julho

Resultados: 9 de julho

Complementação da inscrição na modalidade Fies: 10 a 12 de julho

Lista de espera da modalidade Fies: 15 de julho a 23 de agosto