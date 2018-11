Enem 2018 tem questão relacionada ao jogo Minecraft

Neste domingo, 11, uma questão da prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 chamou a atenção dos estudantes. O jogo virtual Minecraft, sucesso entre crianças e adolescentes, foi citado para contextualizar uma pergunta sobre qual era a peça correta que completaria um cubo 4x4x4.

Veja abaixo:

Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos. Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4x4x4. Ele já empilhou alguns dos cubinhos necessários, conforme a figura.

Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo, juntos, formam uma peça única, capaz de completar a tarefa. O formato da peça capaz de completar o cubo 4x4x4 é:

A questão tomou uma página inteira da prova, mas foi considerada fácil pelo professor de matemática Robby Cardoso, do Anglo Vestibulares. “Era um teste de visão espacial do aluno.” Segundo o gabarito extraoficial respondido pelos professores do Anglo, a resposta correta é a A.

A presença do jogo no Enem surpreendeu os internautas:

