Em SC, professora Jussara Schmitz ensina matemática com linha de costura

Ao perceber que mais da metade de seus alunos possuía familiares que trabalhavam na indústria têxtil, Jussara Schmitz, professora de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ensino religioso da Escola de Educação Básica Frei Godofredo, na cidade catarinense de Gaspar, pensou em como unir os números às linhas de costura. O projeto lhe valeu o título do Prêmio Educador Nota 10 de 2019

“A matemática é muitas vezes uma disciplina abstrata para as crianças, então eu decidi trazer isso para a realidade deles. Ao visitarmos os locais de trabalho das costureiras, vivemos momentos de valorização à sua profissão e de aprendizado para os alunos, pois a riqueza do conhecimento matemático estava bem diante de nós”, explica.

Com base em dados coletados nas visitas às fábricas, como o número de roupas produzidas ou comprimento dos tecidos, a professora organizou aulas que misturavam matemática, artes e ainda dava ensinamentos sobre sustentabilidade e solidariedade. “Aproveitamos restos de materiais para fazer bonequinhos, que depois seriam doados para a caridade.

Com o projeto” Costurando a Matemática”, Jussara conquistou um lugar entre os dez melhores professores do ano pelo Prêmio Educador Nota 10, promovido pelas fundações Victor Civita e Roberto Marinho. Ela agora tem a chance de ser vencedora do título Educador do Ano na cerimônia que acontece no dia 30 de setembro, em São Paulo.