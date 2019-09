Aprender e compartilhar, o lema da professora gaúcha Joice Lamb

Joice Lamb se assustou com o que viu ao entrar na primeira vez na EMEF Profª Adolfina J. M. Diefenthäler, em Novo Hamburgo (RS), em 2012. “A escola está em um bairro violento e não falo só de violência física, mas de algo intrínseco, machismo. Havia muita indisciplina, reprovação, alunos em defasagem de idade e série. Pensamos em ações para solucionar estes problemas”, contou a coordenadora pedagógica, uma das dez vencedoras do Prêmio Educador Nota 10 de 2019.

Joice e sua equipe desenvolveram projetos que unem alunos de diferentes idades para estimular a criatividade e o senso crítico, inspirada na convicção de que todos podem “aprender e compartilhar” saberes. “Hoje sou muito mais consciente da importância de cada um no processo educativo. Aprendi a ouvir os professores e os alunos e a tentar transformar essas falas em ações e as ações em projetos.”

Seu projeto vencedor é uma ação ampla que convida a comunidade escolar para avaliar as atividades pedagógicas e propor encaminhamentos, correções de rota e melhorias. “Hoje temos uma escola linda, plural, sem pichações, os alunos encontraram outras formas de se expressar”, comemora.

Com o projeto “#aprenderecompartilhar – Escola inovadora”, Joice conquistou um lugar entre os dez melhores professores do ano pelo Prêmio Educador Nota 10, promovido pelas fundações Victor Civita e Roberto Marinho. Ela agora tem a chance de ser vencedora do título Educador do Ano na cerimônia que acontece no dia 30 de setembro, em São Paulo.