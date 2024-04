Velório de Ziraldo será neste domingo, em cerimônia aberta ao público

O velório do cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto será realizado neste domingo (7), a partir das 10h, na sede no Museu de Arte Moderna (MAM), na cidade do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público.

O sepultamento será realizado às 16h30, no Cemitério São João Batista, e também será aberto ao público.

Ziraldo morreu aos 91 anos na tarde deste sábado (6). Segundo a família, ele morreu enquanto dormia em sua casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por volta das 15h.