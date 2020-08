Tom Cruise incentiva o retorno do público ao cinema… indo ao cinema

Tom Cruise empenhou-se em uma nova aventura cinematográfica na terça-feira, 25, mas, dessa vez, como espectador. O astro de Hollywood postou em seu perfil no Twitter um vídeo de sua ida ao cinema para assistir a Tenet, novo longa de Christopher Nolan, na Inglaterra.

No produção editada, de 34 segundos, Cruise aparece transitando de carro pelas ruas de Londres. Mesmo mascarado, é reconhecido por um trio de ciclistas. “Como isso é possível? Estou usando uma máscara”, comenta depois de acenar para as fãs. O ator, então, desembarca em frente a um grande poster de Tenet e declara estar de volta aos cinemas enquanto posa com o cartaz. A cena corta para dentro do cinema, onde Cruise e o restante da plateia aplaudem o início do filme, e depois o final. O ator então se despede dos demais espectadores e diz ter amado a produção. Confira:

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

O vídeo inofensivo demonstra, no fundo, uma ação bem planejada. Cruise não é da cultura de influenciadores, que publica nas redes sociais seu passo a passo pela vida. Ele, é, porém, um defensor da retomada dos cinemas, tema que tem dividido opiniões — no Brasil, exibidoras e produtores se movem para que as salas voltem à ativa, alegando que o cinema é um ambiente seguro quando todas as regras de distanciamento social e higiene são mantidas.

Na Inglaterra, os cinemas reabriram as portas gradualmente, a partir do início de julho. No dia 24, o país fez a maior reabertura de cinemas desde a interrupção das operações, em meados de março. A volta foi puxada pela gigante Cineworld, que abriu suas 99 unidades espalhadas pelo país no dia 31 daquele mês, com capacidade reduzida e regras de distanciamento social. O uso de máscaras, porém, tornou-se obrigatório apenas uma semana depois, em 8 de agosto. Segundo NHS, sistema de saúde britânico, o Reino Unido registrou 1.048 novos casos e 16 mortes por infecção de coronavírus nas últimas 24 horas.

Nolan, diretor de Tenet, já disse ser contra a exibição de seus filmes no streaming, já que são produzidos para as telas grandes. Cruise é um dos poucos atores de Hollywood que ainda não se rendeu à geração Netflix, e continua a fazer filmes voltados especialmente para os cinemas. A franquia Missão Impossível protagonizada por ele, aliás, teve as gravações retomadas recentemente, após fechar o set em fevereiro, na Itália, por causa da pandemia.

Antes, Cruise volta aos cinemas em Top Gun Maverick, longa em que revive um de seus papeis mais célebres: o piloto da aeronáutica Pete “Maverick” Mitchell, que fez sucesso no filme original em 1986. A produção estava inicialmente prevista para ser lançada em junho de 2020, mas foi adiada por causa da pandemia e deve chegar ao público em julho de 2021.