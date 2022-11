Taylor Swift quebra recorde histórico na Billboard e anuncia turnê mundial

Após se tornar a primeira artista a ocupar o top 10 da parada Billboard Hot 100 com cações do álbum recém-lançado, Midnights, Taylor Swift anunciou nesta terça-feira, 1º, que fará uma turnê mundial histórica em que apresentará todas as suas eras e seus outros nove discos. A cantora pop americana publicou nas redes sociais o cronograma dos shows que realizará pelos Estados Unidos e avisou que as datas em outros países serão divulgadas em breve.

I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift | The Eras Tour, a journey through the musical eras of my career (past & present!) The first leg of the tour will be in stadiums across the US, with international dates to be announced as soon as we can!https://t.co/KFuqvrhSGo pic.twitter.com/eVyTcuW8sK — Taylor Swift (@taylorswift13) November 1, 2022

A Billboard Hot 100 é a tabela mais relevante da indústria musical nos Estados Unidos para canções e é publicada semanalmente pela revista Billboard. As classificações nos gráficos são baseadas em vendas físicas e digitais, reproduções em rádios e streaming, servindo como um termômetro de sucesso de lançamentos. Midnights é um sucesso incontestável e também quebrou o recorde de álbum mais tocado em 24 horas do Spotify.

Nos EUA, a turnê começará no Arizona em 18 de março e terminará em 5 de agosto em Los Angeles. Taylor Swift faria shows no Brasil da turnê de divulgação do sétimo álbum, Lover, em julho de 2020, mas a pandemia de Covid-19 cancelou os planos. Durante a crise sanitária mundial, a estrela pop lançou os discos Folklore e Evermore.

.@taylorswift13 scores one of the most historic weeks in @billboardcharts history, as she becomes the first artist to claim the #Hot100’s entire top 10 in a single week. https://t.co/kMVGrXx7xq — billboard (@billboard) October 31, 2022