Dilema de Taylor Swift com o próprio corpo causa polêmica em clipe

Quem assistir ao clipe de Anti-Hero, de Taylor Swift, na Apple Music, não encontrará mais a palavra “fat” (gorda) escrita na balança em que a cantora sobe para se pesar. Acusada de gordofobia nas redes sociais, Taylor reeditou o clipe cortando a palavra, deixando disponível apenas a imagem em que aparece em cima da balança sendo observada por uma segunda Taylor, decepcionada com o que vê. No YouTube, no entanto, o clipe ainda está em sua versão original.

Primeiro single do álbum Midnights, lançado na sexta-feira, 21, Anti-Hero fala sobre as inseguranças da cantora, e o sentimento de ver-se sempre como a “anti-heroína” da própria história. No vídeo, isso é representado por outras Taylor que se divertem e ao mesmo tempo atormentam sua mente. “Às vezes eu sinto que todo mundo é sexy e eu sou um monstro na colina”, canta em uma estrofe. A crítica apontada nas redes é que, ao colocar a palavra fat na escala, Taylor se chama de gorda sem de fato ser, e atrela o corpo farto a algo negativo. A situação, porém, tem um fundo mais complexo do que a gritaria nas redes sugere.

Embora Taylor seja magérrima, e tenha cedido às críticas, a cena é um referência aos distúrbios alimentares enfrentados por ela. No documentário Miss Americana, disponível na Netflix, ela revela que os comentários constantes da mídia e dos fãs sobre o seu corpo fizeram com ela desenvolvesse uma relação conturbada com a comida, chegando a quase desmaiar durante os shows por passar muito tempo sem se alimentar para atingir o “corpo perfeito”. “Eu via fotos em que sentia que minha barriga estava grande demais, ou alguém dizia que eu parecia grávida e isso era um gatilho para eu passar fome, simplesmente parar de comer”, confessou no filme.

O dismorfismo corporal, transtorno no qual a pessoa enxerga o próprio corpo fora dos padrões, surgiu ainda na adolescência, logo após o lançamento do seu primeiro CD, em 2006, aos 16 anos. Metódica no trabalho, Taylor também buscava a perfeição do corpo. “A primeira vez que estampei a capa de uma revista foi aos 18 anos. A manchete era uma pergunta: ‘grávida aos 18?’, porque eu havia comido algo que fez minha barriga não parecer chapada o suficiente”, relembrou ela, que internalizou o ocorrido como uma forma de punição.

Confira a cena editada:

ANTI-HERO MUSIC VIDEO HAS BEEN EDITED ON APPLE MUSIC pic.twitter.com/hLl5LNcthq — 𝗮𝗻𝗱𝘆 🕰 (@xThisIsAndyG) October 26, 2022

Continua após a publicidade