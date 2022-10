Os impressionantes recordes de Taylor Swift após lançar o novo álbum

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 24 out 2022, 11h28 - Publicado em 24 out 2022, 11h17

Lançado na madrugada de sexta-feira, 21, o décimo álbum de Taylor Swift, Midnights, bateu vários recordes nas plataformas de streaming. No Spotify, ele foi o álbum mais tocado em um único dia. As 13 faixas do álbum ocuparam todas as 13 primeiras posições do Top Global da plataforma em 24 horas. No Brasil, Midnights se tornou ainda o melhor lançamento de um álbum e a canção Anti-Hero quebrou o recorde de single internacional com o maior número de reproduções em um único dia: 853.000 vezes.

Na Apple Music, o feito foi semelhante. O disco se tornou o álbum pop com mais streams no primeiro dia. Já na Amazon Music ele foi o que teve mais reproduções globais de um único álbum. No YouTube, o clipe de Anti-Hero, dirigido pela própria cantora, foi o mais visto em um dia na história do YouTube e já ultrapassa 27 milhões de visualizações. O disco seguiu também como um dos assuntos mais comentados no Twitter no Brasil nas 24 horas após o lançamento.

Com uma letra direta e uma batida contagiante, a música Anti-Hero marca o retorno da cantora ao pop após as explorações alternativas de folklore e evermore, seus dois discos anteriores com pegada folk. Midnights, sobretudo, dita o tom de uma viagem mais profunda da cantora: em uma autorreflexão sincera e biográfica, Taylor mergulha sem medo em suas inseguranças. Mesmo sendo uma mulher bem-sucedida, ou talvez justamente por isso, ela se revela atormentada pela necessidade de aprovação e pelo medo de conduzir seus relacionamentos ao fracasso. Segundo a cantora, as 13 músicas contam a história de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida. “Penso em Midnights como um trabalho conceitual, com essas 13 canções criando uma imagem completa das intensidades dessa hora mística e louca”, escreveu.