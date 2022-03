Schwarzenegger cita pai nazista ao pedir fim da guerra na Ucrânia

Arnold Schwarzenegger publicou nesta quinta-feira, 17, um vídeo de nove minutos no qual pede diretamente a Putin o fim da guerra na Ucrânia. Em um ato raro, ele relembrou o passado de seu pai, Gustav Schwarzenegger, que era nazista. O ator, fazendo um paralelo com a situação atual, falou sobre as mentiras em forma de propaganda que seu pai ouviu do governo alemão e como isso o afetou anos mais tarde, antes de morrer em 1972.

“Quando meu pai chegou a Leningrado, ele estava animado com as mentiras de seu governo. Quando deixou a cidade, estava devastado, mentalmente e fisicamente. Ele viveu o resto de sua vida com dor; dor das costas machucadas, dor dos estilhaços que sempre o lembravam de seus anos terríveis e dor da culpa que ele sentia. Aos soldados russos que ouvem esta transmissão: vocês já sabem muito da verdade que estou falando. Vocês viram com seus próprios olhos. Eu não quero que vocês fiquem como meu pai”, disse durante o vídeo.

A vida do pai de Schwarzenegger foi usada por ele para criticar as falas do governo russo sobre “desnazificar a Ucrânia”. “Sei que seu governo lhe disse isso, mas não é verdade. A Ucrânia é um país com um presidente judeu. Um presidente judeu, devo acrescentar, cujos três irmãos do pai foram todos assassinados pelos nazistas. Você vê, a Ucrânia não começou esta guerra. Nem nacionalistas ou nazistas. Aqueles que estão no poder no Kremlin começaram esta guerra”, comentou.

Além das críticas diretas ao conflito, o ator também falou sobre a censura russa contra a mídia independente e as táticas usadas pelo governo de Putin para mandar cidadãos para a guerra sobre falsos pretextos. Confira o vídeo:

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022