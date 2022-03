Vida imita a arte: série que catapultou ucraniano Zelensky chega à Netflix

A série de comédia Servant of th People (2015-2019), estrelada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky antes de sua chegada ao poder, voltou ao catálogo americano da Netflix nessa semana, puxada pela popularidade do político, e estará disponível no Brasil em breve, confirmou a plataforma de streaming a VEJA. Produzida pela Kvartal 95, fundada por Zelensky, a série tem algo de premonitório: acompanha a vida de um professor de história que acaba se tornando presidente da Ucrânia.

Filmado por um estudante durante um discurso inflamado contra a corrupção do país, Vasyl Petrovych Goloborodko (Volodymyr Zelenskyy) vira sensação nas redes sociais do dia para a noite, depois que as imagens caem no YouTube. Animados com a popularidade do professor, os estudantes lançam uma campanha de crowdfunding para financiar sua candidatura à presidência, mesmo contra a sua vontade. Ele, então, passa a representar a luta contra a corrupção no país e acaba eleito para o cargo máximo da nação, mesmo sem nenhuma experiência na política.

A história, quem diria, ecoou na vida real: a série ganhou popularidade no país e, em 2018, membros do Kvartal 95 fundaram o partido político homônimo. Um ano depois, em 2019, Zelensky reproduziu na vida real a ascensão de seu personagem. Emulando o discurso antiestablishment e contra a corrupção de seu personagem, Zelensky acabou eleito presidente do país sem nenhuma experiência política prévia. A vida, de fato, imitou a arte.