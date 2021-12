Rachel Zegler, de ‘Amor, Sublime Amor’, é nova aposta de Hollywood

No dia 9 de janeiro de 2019, uma garota de 17 anos chamada Rachel Zegler recebeu a mensagem que mudaria completamente sua vida: havia conseguido o papel da protagonista Maria no remake do aclamado musical Amor, Sublime Amor. A notícia era confidencial, mas ela não se conteve, e na hora contou para a amiga que havia a encorajado a fazer o teste. A euforia era esperada — afinal, a estreia de Zegler como atriz seria em um filme dirigido por Steven Spielberg. Ao lado de Ansel Elgort, que interpreta Tony, seu par romântico, a nova versão latina do clássico Romeu e Julieta, já em cartaz nos cinemas do Brasil, tornou-se a oportunidade perfeita para a artista — indicada ao Globo de Ouro 2022 como melhor atriz em comédia ou musical — entrar com o pé direito em Hollywood.

O caminho para conseguir o tão sonhado papel de Maria foi longo, árduo e durou mais de um ano. Rachel Zegler precisou derrotar 30 000 candidatas para conseguir uma vaga no elenco. Em seu vídeo de inscrição, ela escolheu cantar duas músicas presentes no longa: Tonight e Me Siento Hermosa (I Feel Pretty). Tanto as músicas de Amor, Sublime Amor quanto a personagem vivida por Natalie Wood em 1961 já eram conhecidas de longa data de Zegler. “Eu já vi o filme dezenas de vezes. A primeira foi na televisão. Só me lembro de sentar no chão para assistir e me apaixonar totalmente por essa história. Antes mesmo de ser escalada para o remake de Spielberg, eu já tinha interpretado Maria aos 16 anos em uma peça na escola”, contou a atriz em entrevista via Zoom a VEJA.

Foi por meio de um vídeo viral que as atenções se voltaram para a jovem, em dezembro de 2018. Postada em seu Twitter, uma cover de 37 segundos da música Shallow, de Lady Gaga, rendeu 11 milhões de visualizações. Desde 2015, ela mantém um canal no YouTube onde veicula covers de músicas e recentemente, em abril de 2021, lançou uma canção autoral chamada Let Me Try.

A relação com o canto e a aptidão para o teatro musical afloraram na jovem durante o ensino médio. Foi na Immaculate Conception High School, colégio católico só para garotas, que ela se jogou em várias peças diferentes e interpretou papéis como Serena, de Legalmente Loira, Ariel, de A Pequena Sereia e Cosette, de Os Miseráveis. O gosto de Zegler pelo gênero, porém, veio muito antes disso. “Minha mãe costumava colocar a trilha sonora de Os Miseráveis enquanto limpava a casa quando eu era criança. Sempre tive o teatro musical colado em meus ouvidos. Mas o que me mudou completamente foi uma apresentação que vi, aos 4 anos, de A Bela e a Fera na Broadway.”

Filha de mãe colombiana e pai polonês, Rachel Zegler nasceu em Nova Jersey, Estados Unidos. Hoje, aos 20 anos, a atriz faz questão de enfatizar a importância de suas raízes e da cultura latina para sua formação. Mulheres como Zoe Saldana e Sofía Vergara figuram na lista de artistas admiradas por Zegler, mas, dentre tantas influências, o nome Rita Moreno se destaca. “Ela resume o que significa ser uma pioneira dentro da indústria”, disse. Moreno foi a primeira latina a ganhar o Oscar, em 1962, pelo papel de Anita em Amor, Sublime Amor – e volta para o remake de Spielberg como a porto-riquenha Valentina.

A queda do público pela história de amor, acrescida de um debate sobre aceitar as diferenças, é uma receita presente desde a primeira versão da história na Broadway – e que, décadas mais tarde, ainda faz muito sentido. “Tivemos Em Um Bairro de Nova York recentemente sendo um grande sucesso e, com sorte, Amor, Sublime Amor vai seguir esses passos. Nossas histórias precisam ser contadas por vozes autênticas e eu realmente espero que nosso filme possa iniciar essa conversa e abrir essas portas.”

Com um padrinho como Spielberg logo na streia, o nome de Rachel Zegler deverá circular bastante por Hollywood nos próximos anos. Já confirmada em produções blockbuster, ela dará vida a Branca de Neve no aguardado live action da Disney, e também fará parte do elenco do longa de super-herói Shazam 2. Ao que tudo indica, a jovem de sangue latino vai longe.