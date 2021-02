Quadro de Van Gogh vai a leilão após 100 anos sem ser visto em público

Um quadro de Vincent Van Gogh (1853-1890), batizado de Street Scene in Montmartre (Cena de rua em Montmartre), será leiloado pela casa Sotheby’s em março por um valor estimado em 8 milhões de euros (em torno de 50 milhões de reais). A obra ganhou visibilidade por seu caráter quase inédito: há um século não era exposta em público, guardada pela mesma família de colecionadores.

A pintura datada de 1887 mostra detalhes do famoso bairro parisiense onde o artista holandês viveu com o irmão Theo, entre 1886 e 1887, três anos antes de Van Gogh morrer em um controverso suicídio — algumas teorias sugerem que o pintor teria sido assassinado. O badalado Montmartre surge no quadro com características rurais que pouco remetem à atual realidade urbana da região onde estão pontos turísticos como Moulin Rouge e a basílica de Sacré-Coeur.

Antes da venda, o quadro será exposto na casa de leilão em Paris, Amsterdã e Hong Kong.