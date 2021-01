Quadro mais caro de Botticelli é leiloado por 500 milhões de reais

Um quadro do artista italiano Sandro Botticelli (1445- 1510) se tornou o mais caro do pintor ao ser adquirido por 92,2 milhões de dólares (500 milhões de reais, na cotação do dia) em um leilão em Nova York. A obra, datada de 1475, batizada em inglês de Young Man Holding a Roundel (Jovem homem segurando um medalhão, em tradução direta), apresenta o retrato de um nobre, de cabelo na altura dos ombros, segurando um medalhão com a imagem de um santo.

O valor exorbitante vem na esteira da valorização de obras de mestres renascentistas — o quadro é agora o segundo mais caro do Renascimento, atrás de Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, em 2017, por 450 milhões de dólares. A obra tida como “impecável” é também raridade. Enquanto boa parte das pinturas do italiano estão em museus, este é um dos únicos três retratos feitos por Botticelli que estão nas mãos de colecionadores particulares. O novo dono não teve a identidade revelada. A obra antes era do bilionário Sheldon Solow, que a adquiriu em 1982 por 810.000 libras (em torno de 21 milhões de reais na cotação atual levando em conta a inflação).