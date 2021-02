Eduardo Kobra usa seu cubismo pop como antídoto contra a pandemia

Em enquete realizada semanas atrás nas redes sociais, o paulistano Eduardo Kobra pediu aos seguidores indicações de livros para compor uma biblioteca. Mas os 150 volumes selecionados não seriam feitos de papel de verdade: tratava-se de elementos da nova pintura colossal com a marca do mais bem-sucedido muralista brasileiro. Com 22 metros de altura e quase 300 metros quadrados, o colorido painel exibe a imagem de um menino subindo uma escada para apanhar um livro na estante. A obra, que acaba de ser concluída, empresta seu cubismo pop ao paredão de uma escola pública na cidade paulista de Sorocaba. Kobra, de 45 anos, produziu assim uma singela alegoria para celebrar a importância da educação. “Ao subir a escada, o menino simboliza o esforço pelo conhecimento, e a vitória de cada degrau superado”, diz.

O novo trabalho soma-se a um currículo notável, que inclui dezenas de murais espalhados pelas metrópoles do mundo todo, de São Paulo a Moscou e Tóquio. Mas a imagem do garoto na biblioteca tem gosto especial: ela assinala um momento de superação do próprio artista. Kobra passou por fortes tribulações pessoais em 2020. No fim de fevereiro, ele e a esposa, Andressa, perderam a filha recém-nascida, Catarina, horas após o parto. Em seguida, a pandemia explodiu, cancelando sua concorrida agenda de intervenções no Brasil e no exterior — ele estava de viagem marcada para fazer um painel na cidade-estado de San Marino, na Itália. A fatura psicológica do isolamento social foi particularmente pesada para um artista cuja razão de viver é pintar ao ar livre. “Ficar trancado em casa por tantos meses me fez muito mal”, revela.

Na quarentena, Kobra enfrentou problemas de saúde. Ele foi acometido com severidade pelas sequelas de uma doença contra a qual luta há cerca de vinte anos: a intoxicação por metais pesados das tintas e solventes, mesmo mal que vitimou o brasileiro Cândido Portinari (1903-1962) e levou o espanhol Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) à surdez. Embora hoje se proteja com máscaras e luvas enquanto grafita, Kobra viu seus problemas nos pulmões recrudescerem: em meio à pandemia, foi parar no hospital quatro vezes. Um quadro de depressão coroou os tempos difíceis. “Houve momentos em que achei que não teria mais forças para pintar”, desabafa.

O trabalho acabou sendo o antídoto para sua volta por cima. Kobra engrossou o pelotão de artistas que transformaram a arte de rua na grande expressão cultural da pandemia ao redor do planeta. Mas, sem poder circular em razão dos distúrbios respiratórios, o fez a seu modo. Criado em estúdio, o painel Coexistência — que apresenta cinco crianças de religiões diferentes usando máscaras e em posição de oração — foi leiloado por 450 000 reais, revertidos em 20 000 kits para moradores de rua e refugiados. À época da explosão portuária em Beirute, no Líbano, Kobra leiloou outro painel — que deve se tornar um mural urbano por lá, quando o coronavírus deixar — e destinou os 50 000 dólares arrecadados a instituições de ajuda ao país. Mais recentemente, transformou em arte um cilindro de oxigênio em desuso — os 700 000 reais pagos por instituições parceiras do artista deverão ser aplicados na construção de duas usinas de oxigênio em Manaus. Ele pretende doar, ainda, obras ao Instituto Butantan e à Fiocruz, em homenagem às campanhas de vacinação. Por fim, está lançando um instituto filantrópico para apoiar jovens artistas de rua das periferias brasileiras.

A cruzada pela educação é talvez o tema mais caro ao artista. Oriundo de uma região paulistana com inúmeras mazelas, o Campo Limpo, ele estudou em escola pública e ali iniciou sua bem-sucedida paixão pelo grafite. Em setembro passado, deu os primeiros passos na volta às pinturas gigantes criando um painel para a escola em Suzano que foi palco de um trágico massacre em 2019 — a cena tocante mostra um estudante abraçando seu professor. Ainda mais amplo e espetacular, o mural da biblioteca demarca outro avanço em sua recuperação física e mental. “Enquanto puder subir os degraus da escada, eu vou continuar”, diz Kobra. Está aí um artista que pensa grande — no trabalho e na vida.

Publicado em VEJA de 10 de fevereiro de 2021, edição nº 2724

