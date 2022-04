Produtor do Oscar diz que polícia estava pronta para prender Will Smith

A polícia de Los Angeles estava preparada para prender Will Smith após o vencedor do Oscar de melhor ator dar um tapa no comediante Chris Rock no palco no último domingo durante a cerimônia de premiação. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 31, pelo produtor do evento, Will Packer, em entrevista ao programa “Good Morning America”, do canal ABC News.

Segundo o produtor, o comediante estava convencido de que não queria apresentar queixa. A polícia anunciou que, caso Chris Rock mudasse de ideia, a opção ainda estaria disponível: “Eles disseram, vamos pegá-lo. Estamos preparados. Estamos preparados para pegá-lo agora. Você pode apresentar queixa. Podemos prendê-lo. Eles estavam apresentando as opções”, disse Packer.

“E enquanto eles estavam conversando, Chris estava… sendo muito desdenhoso com essas opções. Ele estava tipo, não, eu estou bem. Ele estava, tipo, não, não, não.”, completou o produtor do Oscar.

Rock fez uma breve referência ao incidente na última quarta-feira em um show de stand-up em Boston, que foi a sua primeira aparição pública desde o Oscar. Ele disse ao público que “ainda estava processando o que aconteceu” e teria mais a dizer posteriormente.