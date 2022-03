‘Ainda processando’, diz Chris Rock sobre tapa de Will Smith no Oscar

O comediante Chris Rock se manifestou pela primeira vez na noite desta quarta-feira, 30, sobre o tapa que levou de Will Smith durante a cerimônia do Oscar, realizada no último domingo.

“Eu não tenho muito o que dizer sobre o que aconteceu, então se você veio para ouvir isso… Eu tenho um show inteiro que escrevi antes desse final de semana e eu ainda estou processando o que aconteceu. Então em algum momento vou falar sobre isso…”, afirmou na abertura do seu show de comédia, Ego Death, em Boston.

De acordo com áudio divulgado pela revista Variety, Rock não entrou em muitos detalhes sobre o ocorrido. Mas a confusão acabou sendo rentável para o humorista, que vendeu mais ingressos para o seu show durante a última madrugada do que em todo o mês de março, segundo informações do site de vendas de ingressos TickPick.