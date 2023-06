Prêmio Tony vira festa de atores não binários com vitórias pioneiras

Exibida na noite de domingo, 11, a cerimônia do Prêmio Tony — o mais prestigiado do teatro dos Estados Unidos — ficou marcada pela vitória pioneira de atores que se identificam como não binários. Alex Newell, que trabalhou em Glee, se tornou a primeira pessoa abertamente não binária a ganhar um Tony, conquistando a estatueta de melhor ator coadjuvante em um musical pelo papel em Shucked. Na mesma noite, J. Harrison Ghee, também não binário, venceu a categoria de melhor ator em musical por Some Like It Hot.

“Obrigado por me enxergar, Broadway”, disse Newell ao subir ao palco do Tony. “Eu não deveria estar aqui sendo um bebezinho queer, não binário, gordo e negro de Massachusetts. E, para qualquer um que pensa que não pode conseguir isso, você pode fazer qualquer coisa que quiser”, incentivou. Em entrevista concedida à Variety em abril, Newell explicou a escolha por concorrer na categoria tida como do gênero masculino, sendo seu personagem em Sucked caracterizado como mulher: “Me baseei no idioma inglês. Todo mundo que atua é um ator. Isso não tem gênero”, contou.

Alex Newell gets emotional accepting the #TonyAwards for best performance by a featured actor pic.twitter.com/fnjWbOQ5e6 — The Hollywood Reporter (@THR) June 12, 2023

“Minha mãe me criou para entender que os dons que Deus me deu não eram sobre mim. Para usá-los para ter efeito no mundo”, disse Ghee ao receber seu prêmio. “Para cada ser humano trans, não binário e não conformado com gênero — quem quer que tenha dito a você que não poderia ser, não poderia ser visto, isso é para você. Alguns gostam de calor [trocadilho com Some Like It Hot] e isso não é ruim.”

