Perfil de Amber Heard some do Twitter após seu ex Elon Musk comprar a rede

O perfil da atriz Amber Heard sumiu do Twitter desde que Elon Musk, seu ex-namorado, comprou a rede social. A página da atriz (@realamberheard) parece ter sido deletada, mas ainda não se sabe se foi removida pela plataforma ou se teria sido apagada por ela mesma. A ex de Johnny Depp ainda não se manifestou sobre o assunto em seu Instagram, que segue no ar normalmente.

O bilionário que assumiu o controle do Twitter se relacionou com Amber Heard por cerca de um ano até agosto de 2017. Durante o julgamento do processo judicial movido por Johnny Depp contra a ex por difamação, o astro de Hollywood chegou a afirmar que ela o teria traído com Elon Musk.