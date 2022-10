Os bastidores da volta de Henry Cavill ao uniforme do Superman

Um dos principais heróis da DC Comics, ao lado do colega morcego Batman, o Superman se tornou um problema para a Warner Bros. em sua difícil missão de estabelecer um universo coeso no cinema com os personagens rivais da bem-sucedida Marvel. Lançado em 2013, O Homem de Aço ressuscitou o herói alienígena com o ator Henry Cavill no uniforme azul e vermelho. Quase dez anos depois, o filme ainda não ganhou uma sequência e o retorno de Cavill ao papel se tornou uma incógnita. Mas essa esperada continuação parece que, enfim, vai sair da gaveta.

Nesta quinta-feira, 20, chegou aos cinemas o filme Adão Negro, com Dwayne Johnson como o anti-herói do título. Imbatível, o personagem forte, ágil e à prova de balas só teria um oponente capaz de enfrentá-lo: o Superman. Segundo a revista Hollywood Reporter, Johnson se envolveu pessoalmente na negociação para convencer Cavill a voltar ao papel – os dois atores são agenciados pela mesma pessoa, Dany Garcia, que, ainda por cima, é ex-esposa e sócia do The Rock. Nesta semana, a revista também afirmou que a Warner está procurando um roteirista para desenvolver Homem de Aço 2.

Em 2013, O Homem de Aço foi o responsável por iniciar a nova fase dos heróis da DC no cinema. Dirigido por Zack Snyder, cineasta que divide opiniões, o Superman teve sua jornada observada de um modo mais sombrio, a partir da questão “e se”: quão perigoso seria se um homem super-forte e invencível caísse na Terra? O personagem depois apareceu nos filmes Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016) e Liga da Justiça (2017), sempre sob o mesmo viés de desconfiança geral.