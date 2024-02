Oppenheimer é o grande vencedor do BAFTA 2024

Considerado um “termômetro” para o Oscar, o BAFTA 2024 aconteceu neste domingo 18, em Londres. O grande vencedor da noite foi “Oppenheimer”, que levou os prêmios das categorias principais: Melhor Filme, Melhor Direção para Christopher Nolan, Melhor Ator para Cillian Murphy e Melhor Ator Coadjuvante para Robert Downey Jr. O filme sobre o físico J. Robert Oppenheimer também arrematou prêmios em categorias técnicas como Melhor Trilha Sonora para Ludwig Göransson, Melhor Fotografia e Melhor Montagem.

“Pobres Criaturas”, de Yorgos Lanthimos, também se saiu bem na premiação britânica de cinema, vencendo a categoria de Melhor Atriz para Emma Stone, Melhor Figurino para Holly Waddington, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Direção de Arte e Melhores Efeitos Visuais.

Os outros premiados

“Os Rejeitados”, de Alexander Payne, levou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante para Da’vine Joy Randolph e Melhor Direção de Elenco; o drama histórico “Zona de Interesse”, de Jonathan Glazer ficou com os prêmios de Melhor Filme Britânico; Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Som; Mia McKenna-Bruce, de “How to Have Sex”, foi premiada como Estrela em Ascenção; o Melhor Roteiro Adaptado é de “American Fiction”, o Melhor Roteiro Original foi para “Anatomia de uma Queda”; Melhor Animação para “O Menino e a Garça” e “20 Days in Mariupol” é o Melhor Documentário.