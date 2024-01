Cotado para o Oscar, ‘Oppenheimer’ volta aos cinemas; veja onde assistir

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um dos grandes pleiteantes ao Oscar de melhor filme e grande vencedor do Globo de Ouro 2024, Oppenheimer vai voltar aos cinemas brasileiros a partir do dia 25 de janeiro, exclusivamente em salas IMax. Dirigido por Christopher Nolan e inspirado no livro Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, o longa narra nas telas a história do pai da bomba atômica, com Cillian Murphy na pele do físico. O público pode consultar disponibilidade nos sites oficiais das salas IMax das redes Cinépolis, UCI e Kinoplex.

Impulsionado pelo fenômeno “Barbenheimer” — lançamento concomitante de Barbie e Oppenheimer nos cinemas — o longa de Nolan superou Bohemian Rhapsody, sobre Freddie Mercury e a banda Queen, e se tornou a cinebiografia mais rentável em bilheteria da história, com 954 milhões de dólares arrecadados em todo o mundo. No Brasil, o título também se saiu bem, embolsando 67 milhões de reais em bilheteria.

Ambicioso tecnicamente, Oppenheimer foi gravado em filme IMax de 70mm, com “a nitidez, clareza e profundidade incomparáveis”, segundo o cineasta. Em alguns cinemas no exterior, o rolo original do longa pesava quase 300 quilos, com mais de 17 quilômetros de extensão. Por aqui, o IMax é a opção mais tecnológica para assistir à trama, com som e imagem em altíssima resolução. “Nos esforçamos muito para filmar o longa de forma que possamos exibi-lo nessas telas de grande formato. É uma ótima maneira de proporcionar às pessoas uma experiência que elas não conseguiriam ter em casa”, disse o diretor à agência Associated Press.

Continua após a publicidade

Quem quiser assistir em casa, no entanto, tem opção, mas também precisará desembolsar certa quantia: desde o início de dezembro, o longa está disponível para compra e aluguel em plataformas como Now, Apple e Amazon.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade