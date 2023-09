Com empurrão de ‘Barbie’, filme ‘Oppenheimer’ bate recorde de bilheteria

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O filme Oppenheimer superou Bohemian Rhapsody, sobre Freddie Mercury e a banda Queen, se tornando a cinebiografia mais rentável em bilheteria da história. A produção que narra a história de J Robert Oppenheimer, cientista que conduziu a criação da primeira bomba atômica, passou de 912 milhões de dólares no mundo, enquanto Bohemian Rhapsody arrecadou 910 milhões na época de seu lançamento, em 2018.

No meio cinematográfico, não há dúvidas de que o longa dirigido por Christopher Nolan ganhou um empurrão de Barbie – ambos os filmes estrearam no mesmo dia, ganhando o apelido de “Barbenheimer”. Enquanto divulgavam a produção com a famosa boneca, Margot Robbie e os demais atores do elenco constantemente falavam que iriam assistir Oppenheimer, chegando até a publicar fotos com ingressos para o longa.

Cinebiografias raramente encostam na marca do 1 bilhão de dólares em bilheteria — e nenhuma chegou até lá ainda. A distância entre Oppenheimer e Bohemian Rhapsody – que tinha o apelo pop de retratar uma banda de rock – das demais produções do gênero mostra o quão peculiar é o sucesso do filme de Nolan: em terceiro lugar neste ranking está American Sniper, sobre o soldado americano Chris Kyle, que fez 547 milhões de dólares em 2014.

