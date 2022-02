Obras de Candido Portinari serão expostas em mostra imersiva em São Paulo

A obra de Candido Portinari (1903-1962), um dos mais importantes artistas plásticos do Brasil, será revisitada entre 5 de março e 10 de julho de maneira inédita na mostra imersiva Portinari Para Todos, feita pelo MIS Experience. A exposição trará mais de 150 obras do artistas, com o auxílio de recursos tecnológicos e audiovisuais, e será dividida em três áreas. Na primeira delas, sete instalações interativas permitirão conhecer a vida e o legado de Portinari. Em seguida, as obras poderão ser contempladas em escala monumental e imersiva na sala intitulada Portinari Imenso. No terceiro e último momento da mostra, o legado artístico do pintor será contextualizado em relação à história e cultura do país. Os primeiros lotes de ingressos foram disponibilizados nesta sexta-feira, 18, e podem ser reservados no site mis-sp.byinti.com.

A curadoria é de Marcello Dantas, que já foi responsável pela curadoria Museu da Língua Portuguesa e da Japan House, e também com trabalhos no exterior. Apresentada pelo Bradesco, a exposição é uma realização de órgãos do Governo de São Paulo e da Prefeitura, e faz parte do programa Modernismo Hoje, que celebra o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.

Localizado na Rua Vladimir Herzog, 75, na Água Branca, em São Paulo, o MIS Experience funciona de terça a sexta-feira e domingo das 10h às 17h, e aos sábados e feriados das 10h às 18h. A entrada é gratuita às terças. De quarta a sexta-feira, os valores dos ingressos são R$ 30 (inteira) e R$ 15; aos sábados, domingos e feriados, os valores são R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia).