Obra de Banksy vira selo na Ucrânia no aniversário da invasão russa

A relação de Banksy com a Ucrânia ganhou um novo símbolo neste final de semana. Para marcar o aniversário de um ano da invasão russa no país, na última sexta-feira, 24 de fevereiro, o Estado governado por Volodymyr Zelensky emitiu um selo postal que reproduz um mural pintado pelo artista de rua inglês. A arte escolhida representa uma criança derrotando um homem adulto no judô.

A pintura reproduzida no selo foi feita pelo artista em um muro demolido na cidade de Borodianka, a noroeste de Kiev, onde centenas de prédios foram derrubados por aeronaves russas no início da invasão. A escolha do desenho não foi aleatória: é inspirada no presidente russo Vladimir Putin, faixa-preta de judô, que estaria sendo, simbolicamente, derrotado pelo menino.

Desde que a guerra começou, Banksy, conhecido pelos desenhos de teor político, e por manter-se no anonimato há décadas, rodou o país fazendo uma série de obras nos escombros da guerra. Uma de suas pinturas, feita na cidade de Hostomel, virou caso de polícia depois que um grupo de pessoas foi flagrado tentando remover a obra do local.