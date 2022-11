Arte de Banksy toma conta de cidade ucraniana atacada por russos

Nas últimas semanas, uma série de intervenções artísticas surgiram na cidade de Horenka, na Ucrânia. Pintadas em muros e casas que carregam marcas da guerra, as imagens foram feitas pelo famoso artista inglês Banksy, que mantém a identidade sob sigilo há décadas. Na quinta-feira, 17, ele usou seu perfil oficial nas redes sociais para compartilhar um vídeo dos seus trabalhos no vilarejo.

Localizado no noroeste de Kiev, Horenka foi alvo de ataques violentos das forças russas no início do ano. Em uma das pinturas, um homem foi retratado tomando banho na parede de um prédio destruído por bombardeios. Em um outro trabalho, feito em uma parede com sinais de incêndio, uma mulher foi pintada vestindo uma máscara protetora enquanto carrega um extintor, enquanto ginastas surgem fazendo acrobacias em escombros.

Compartilhado nas redes sociais e no site oficial do artista, o vídeo traz ainda entrevistas com moradores da região. Em uma delas, uma mãe acompanhada da filha conta que a garota costumava estudar na escola hoje reduzida a escombros onde Banksy pintou uma criança derrubando um adulto durante uma luta de judô. “Não fique triste querida. Já choramos demais, não temos mais lágrimas para derrubar”, diz ela enquanto conforta a criança.

Confira: